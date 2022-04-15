Володин заявил, что киевская власть понесет наказание за свои преступления

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Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что украинская власть понесет наказание за преступления против человечества.

Вячеслав Володин, комментируя последнее интервью украинского президента, заявил, что до начала специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР Зеленский обманывал своих граждан, граждан РФ и весь мир, готовясь к войне.

«Задумайтесь: что было бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию? Где бы сегодня велись боевые действия? Какими бы тогда были разрушения, жертвы? Ответ очевиден», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы также заявил, что «вероломство Киева - с огромным количеством раненных и погибших- было предотвращено» и отметил важность завершить начатое: добиться выполнения поставленных задач спецоперации на Украине.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что проведение спецоперации на Украине поддерживает подавляющее число граждан РФ, однако есть те, кто «ведет себя подло, предательски». Председатель Госдепа считает правильным лишать гражданства РФ тех, кто получает «печеньки госдепа».