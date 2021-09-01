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В Белгородской области ликвидирован схрон боеприпасов времен ВОВ

Кира Тило
20:44 01.09.2021
Сотрудники УФСБ и МСЧ России ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
В Белгородской области ликвидирован схрон боеприпасов времен ВОВ
© Фото: 31.mchs.gov.ru
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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе со спасателями ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УФСБ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи населенных пунктов Батрацкая Дача и Чураево Шебекинского городского округа было обнаружено несколько схронов с боеприпасами общим весом 90 кг в тротиловом эквиваленте», — цитирует агенство своего собеседника.

Также, по данным ГУ МЧС по Белгородской области, 27 августа было изъято 174 боеприпаса, в том числе авиабомба весом 50 кг, 158 артиллерийских снарядов, девять минометных мин, а также гранаты РГД-33 и РГ- 42.

Ранее в МЧС показали, как уничтожаются боеприпасы времен ВОВ. Активные работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где в 1941-1945 годах велись активные боевые действия.

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