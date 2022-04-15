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«Угрожали убийством»: жительница Челябинска опасается за свою жизнь из-за раздела квартиры

Елизавета Потейчук
18:08 15.04.2022
В квартиру Нины Титовой заявился незнакомец, который назвал себя собственником половины ее квартиры. Мужчина начал угрожать хозяйке убийством, так как она не хотела его пускать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница Челябинска Нина Титова рассказала, что столкнулась с проблемой раздела собственной квартиры, которая не решена еще с 2016 года. Так, половина жилплощади принадлежала ее бывшему супругу, и при разводе пара обговорила, что муж подарит долю их сыну на совершеннолетие. Однако мужчина оставил семью, и вскоре в квартиру Нины Титовой заявился незнакомец, который назвал себя собственником половины ее квартиры, и женщина не захотела пускать его к себе.

«Несколько раз угрожали убийством, сказали, что убьют, распилят дверь болгаркой. Уже начали пилить, возбудили уголовное дело, которое до сих пор тянут и по которому никто до сих пор не привлечен к ответственности», - рассказывает женщина.

Незваный гость оказался осужденным за мошенничество, и при этом он отбывал наказание с родным братом бывшего мужа Титовой. И тогда выяснилось, что бывший супруг Нины якобы собственноручно подписал дарственную своему брату, а последний долю перепродал. Но женщина не верит этим словам.

«А 13-го апреля пришел якобы владелец, который купил комнату якобы за миллион. Откуда у него такие деньги, если он в 2015 году из тюрьмы освободился в декабре. Он тоже стал говорить, что сейчас выпилит замок, вставит свой и заселит человека. Сам он здесь жить тоже не хочет. Они пытаются сюда заселить нам каких-то людей, которые будут нам создавать невыносимые условия, выгонять из квартиры», - говорит Нина.

Во избежание подобных историй в Государственной думе РФ предложили ввести запрет на продажу долей в квартирах, если они не выделены в натуре. Речь как раз идет именно о маленьких частях и долях жилья, которые невозможно четко отгородить из-за особенностей планировки. И поэтому подобные доли часто становятся предметом раздоров и продаются посторонним лицам.

Согласно идее инициаторов проекта закона, отмечает «Российская газета», отчуждение малых долей будет возможно только между собственниками или благодаря продаже объекта целиком с последующим разделом денежных средств. Однако задумку не поддержали в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, орган предложил усложнить процедуру деления жилья на доли.

В ноябре 93-летнюю пенсионерку хотели принудительно выселить из дома в Перми. Трехкомнатную квартиру в спальном районе Перми штурмовали десятки человек. Труженицу тыла Халиду Чуганаеву хотели отправить в дом престарелых, а жилплощадь, в которой пенсионерка проживала с дочерью, изъять.

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