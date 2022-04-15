МИД считает антироссийскими слова главы израильского дипведомства

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Министерство иностранных дел Российской Федерации считает антироссийским выпад министра иностранных дел Яира Лапида в контексте поддержки его страной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека.

«Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие», - говорится в заявлении МИД РФ.

Согласно сообщению дипломатического ведомства России, под высказываниями министра иностранных дел Израиля «плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины», чтобы отвлечь внимание международного сообщества от палестино-израильского конфликта.

«Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США», - добавили в МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации предупредили о последствиях для Европейского союза вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство в НАТО означает утрату части суверенитета для Швеции и Финляндии, а также может отразиться негативно на стабильности в северной части Европы.