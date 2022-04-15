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В Мариуполе рассказали, как украинский снайпер устроил «охоту» на мирных жителей

Андрей Аркадьев
13:43 15.04.2022
Многие люди, которые выходили из укрытий за водой и едой, не возвращались обратно, рассказала местная жительница.
© Видео: Patrick Lancaster, YouTube © Фото: Patrick Lancaster, YouTube
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Жительница Мариуполя в интервью американскому журналисту Патрику Ланкастеру рассказала, как украинские военные обстреливали мирное население.

«Я не знаю, зачем обстреливать территорию, на которой находятся граждане Украины, и я не знаю, зачем это делают войска, которые призваны нас защищать», - поделилась женщина.

Она рассказал, что в бомбоубежище, где прятались гражданские, находились два бойца из «Азова»*. По словам женщины, они не оказывали помощь, а только приходили, питались у людей, которые были в бункере, затем шли в больницу и утверждали, что охраняют местных жителей.

«От кого нас охраняют, непонятно было. Приходы были украинские, обстрелы были "Азова"*, потому что моталась только украинская боевая техника», - призналась она.

Женщина добавила, что многие мирные люди, которые выходили из укрытий за водой и едой, не возвращались обратно либо возвращались с ранениями. Жительница Мариуполя заявила, что по гражданским лицам стрелял украинский снайпер.

«Ребята, которые ходят за водой и едой, рассказали, что где-то снайпер стреляет. Судя по всему, это был украинский снайпер, который отстреливал тех, кто был с белыми повязками на руках. Поначалу российские войска сказали: "Надевайте белые повязки, вас не тронут". Ребята стали надевать и выходить, по ним открывали огонь. Хоть бери и срывай повязки. Ощущение, что за тобой просто охотятся», - добавила женщина.

Ранее в Минобороны России сообщили, что больше тысячи украинских морпехов, блокированных в Мариуполе, сдались бойцам Донецкой Народной Республики. Они удерживали металлургический комбинат имени Ильича, но, поняв безрезультатность сопротивления, приняли решение сложить оружие.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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