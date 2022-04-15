РФ объявила персоной нон-грата 18 сотрудников представительства ЕС.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило сотрудников представительства Евросоюза в России персонами нон-грата в ответ на высылку российских дипломатов Постпредства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены "persona nоn grata" и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена М.Эдереру», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее МИД РФ подтвердило, что Москва высылает 45 дипломатов Польши. Согласно заявлению российского дипломатического ведомства, это сделано в качестве ответной меры.