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Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году

Алексей Курильченко
17:31 15.04.2022
Согласно декларации о доходах, у президента во владении имеются две квартиры, два гаража, две «Волги» и «Нива».
Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
© Фото: пресс-служба президента РФ
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На сайте Кремля была опубликована декларация о доходах российского президента Владимира Путина. Согласно информации из документа, российский лидер заработал в ушедшем году 10,2 миллиона рублей.

«Путин В.В. Президент Российской Федерации. Декларированный годовой доход - 10 202 616 рублей», - говорится в тексте документа.

Также в декларации указано, что у президента в пользовании имеются две квартиры и два гаража. Транспорт во владении президента - две «Волги» ГАЗ-М-21, «Нива» и прицеп «Скиф».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 31 марта предоставил декларацию о доходах в соответствующие органы. Декларации о доходах лиц, имеющих государственные должности в Администрации президента России, должны быть предоставлены до 1 апреля в отдел кадров. Так, необходимо подать справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

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