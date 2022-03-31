Песков заявил о подаче президентом России декларации о доходах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже предоставил декларацию о доходах в соответствующие органы. Об этом он проинформировал журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Подал», - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Декларации о доходах лиц, имеющих государственные должности в Администрации президента России, должны быть предоставлены до 1 апреля в отдел кадров. Так, необходимо подать справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) отправила в налоговые инспекции распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Отмечено, что данная мера призвана ускорить возвраты налогов. Нововведение затрагивает социальные и имущественные вычеты.