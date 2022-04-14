Ксения Шойгу рассказала о закладке катамаранов для «Острова Фортов» в Кронштадте

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В Санкт-Петербурге заложили первую пару скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин». Торжественная церемония прошла на территории Средне-Невского судостроительного завода.

Речь идет о судах «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I», которые строятся в рамках реализации госпрограммы по обновлению пассажирского флота. Уже в следующем году они начнут курсировать по маршруту, который свяжет центр города и музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. Там сейчас проходит масштабная реновация - строятся новые объекты, реставрируются старые.

Как рассказала руководитель проекта по комплексному развитию территорий Ксения Шойгу, появление новых пассажирских судов сделает Кронштадт более доступным для туристов.

«Проект остров Фортов делает все возможное, для того, чтобы и туристам, и жителям Кронштадта было комфортно. Поэтому строительство катамаранов - это еще один шаг на пути к светлому морскому будущему нашего исторического парка и, конечно, всего острова», - сказала она.

Новые катамараны смогут проходить под петербургскими мостами, развивая скорость до 50 километров в час. Каждый из них будет вмещать до двухсот человек. Суда имеют комфортную планировку, оснащены информационно-развлекательной системой. Всего в рамках проекта будет построено шесть таких судов.