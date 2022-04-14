Путин заявил о сбоях в топливных платежах из недружественных стран

Президент РФ заявил, что банки недружественных стран задерживают перевод платежей за нефть и газ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в оплате поставок нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. По словам президента, банки этих стран задерживают платежи.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», - сказал Путин на совещании по развитию нефтегазовой области.

В нынешних условиях, сказал Путин, перед нефтегазовой отраслью стоят три задачи. Первая - устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. Вторая - диверсификация экспорта. Третья - развитие глубокой переработки нефти и газа.

Также Путин заявил, что Запад допустил множество просчетов в развитии зеленой энергетики и теперь пытается прикрыть их, обвиняя Россию. Президент отметил, что резкий переход на экологичную энергию, о которой так много говорили западные лидеры, на данном этапе невозможен.