В стране и мире Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки провокации в Константиновке украинскими националистами Алексей Курильченко По данным Минобороны, националисты планировали подорвать эстакаду, а затем использовать кадры в качестве фейка о «зверствах Российской армии». © Фото: Diego Herrera, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту подготовки украинскими националистами провокации в городе Константиновка, где располагается крупный узел Донецкой железной дороги. «Согласно сведениям Министерства обороны РФ, националисты готовят провокации в Константиновке Донецкой Народной Республики. В частности, они планируют подрыв эстакады. Это намерение вызвано желанием растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении на сайте СК РФ. Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Константиновке неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время они планируют разрушить и обвинить ВС России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. После этого планировалось распространить в СМИ очередной фейк «о бесчинствах русских». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика