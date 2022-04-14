МО: неонацисты хотят подорвать автомобильную эстакаду в Константиновке и обвинить в этом ВС РФ

В Минобороны заявили, что очередной фейк «о бесчинствах русских» незамедлительно будет растиражирован в «независимых» западных СМИ.

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В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить ВС России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как заявили в Минобороны, очередной фейк «о бесчинствах русских» незамедлительно будет растиражирован в «независимых» западных СМИ.

«Подобные действия украинских властей в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - подытожил Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны заявили о поражении 132 военных объектов Украины ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. Согласно заявлению МО РФ, в их числе оказались 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи и склад боеприпасов.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов