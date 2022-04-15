Новак заявил, что ряд европейских покупателей газа из РФ согласились на оплату рублями

Согласно заявлению вице-премьера РФ, ожидается решение остальных импортеров по вопросу оплаты в рублях за российский газ.

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Для потребителей газа из России новые условия оплаты остаются максимально комфортными. С переводом расчетов в рубли уже согласились несколько покупателей, ожидается решение от остальных импортеров. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

«Перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами - желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар», - подчеркнул Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность в оплате газа из Российской Федерации Европой за рубли. Согласно его словам, есть страны, которые уже согласились, и есть те, кто изучают.