Концерт и автопробег: как Приморье выражает поддержку спецоперации на Украине

Ранее концерты флотских артистов ВВО под названием «Своих не бросаем!» прошли в других населенных пунктах Приморского края, а также в Хабаровском крае, на Камчатке и Сахалине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Приморье проходят массовые акции в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. Во Владивостоке на центральной площади прошел концерт Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота под названием «Zа мир без нацизма!». На нем присутствовал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

«Сегодня на митинг поддержки и на концерт пришли тысячи людей. Это не только представители действующей власти, политических партий и воспитанники патриотических организаций, но и просто горожане, которые сегодня хотят сказать свое слово поддержки Российской армии», - заметил корреспондент.

Концерт не ограничился музыкальными композициями, также были представлены танцевальные и акробатические номера. А между музыкальными блоками на большом экране транслировали патриотические ролики в поддержку спецоперации.

Ранее концерты флотских артистов ВВО под названием «Своих не бросаем!» прошли в других населенных пунктах Приморского края, а также в Хабаровском крае, на Камчатке и Сахалине.

Также сообщается, что в Хабаровске стартовал автопробег «Zа мир без нацизма!». Колонна автомобилей проследовала по главной магистрали города к автодороге «Амур», сделав остановку на открытой парковке в северной части города. Всего в автопробеге поучаствовало около 1 200 машин. Предполагается, что участники пробега пройдут через всю страну.