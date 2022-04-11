Сквозь пыль и грязь к огневым рубежам: под Хабаровском прошли стрельбы молодых танкистов

Боевая подготовка прошла на танках Т-72Б3 и Т-80БВ. Курсанты выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Полигон Князе-Волконский в Хабаровском крае стал ареной применения танков. Это были тренировки курсантов-танкистов общевойскового учебного центра подготовки ВВО.

Боевая подготовка прошла на танках Т-72Б3 и Т-80БВ. Курсанты выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

«В ходе мероприятия танкисты на значительном удалении поразили цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а также из крупнокалиберных танковых пулеметов. Внезапно появляющиеся и поперечно движущиеся мишени, имитирующие движущиеся танки условного противника и безоткатные артиллерийские орудия, находились на дальностях от 500 до 1 600 метров», - говорится в сообщении от пресс-службы ВВО.

Также военнослужащие выполнили нормативы по тактической, огневой и технической подготовке. А механики-водители танков преодолели ряд естественных и искусственных препятствий в отведенное для этого время.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов