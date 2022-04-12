Путин поблагодарил российских военнослужащих за героизм в ходе спецоперации на Украине

По словам Путина, спецоперация на Украине - это именно защита России. Как заметил президент, он еще до начала операции говорил, что столкновение с воспитывавшимися Западом на Украине силами нацистского толка неизбежно - это лишь вопрос времени.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за героизм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

«Я хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России, за тот героизм, мужество, который они проявляют в деле служения нашему Отечеству», - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, спецоперация на Украине - это именно защита России. Как заметил президент, он еще до начала операции говорил, что столкновение с воспитывавшимися Западом на Украине силами нацистского толка неизбежно - это лишь вопрос времени.

Также Путин объяснил, от чего зависят сроки завершения специальной военной операции по защите Донбасса.