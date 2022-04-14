В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Global Times: РФ противостоит американскому «финансовому оружию» при помощи юаня

Виталий Музыка
08:19 14.04.2022
КНР остается главным торговым партнером РФ в течение двенадцати лет.
Global Times: РФ противостоит американскому «финансовому оружию» при помощи юаня
© Фото: Xu Jingbo, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Россия увеличивает долю юаня в валютных резервах, что является ответом на использование Вашингтоном доллара как финансового оружия. Такое мнение высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун в интервью газете Global Times.

В материале отмечается, что, по мнению аналитиков, Россия сменила вектор движения в сторону Востока в результате кризиса на Украине и беспрецедентных международных антироссийских санкций. По данным Банка России, доля юаня в валютных резервах РФ выросла с 12,8% до 17,1% в сравнении с показателями от 1 января.

«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах», - сказано в материале.

Вэньхуна напомнил, что действия Банка России основаны на недоверии к американскому доллару из-за его использования в качестве финансового оружия; Москва начала активно уходить от долларовых активов после 2014 года, к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.

«Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион», - сказал Вэньхун.

Эксперт отметил, что в увеличении доли юаня в резервах РФ видится значительный потенциал для укрепления и расширения российско-китайской двусторонней торговли.

Товарооборот между РФ и КНР в 2021 году увеличился на 35,9% и в общей сложности составил 146,8 млрд.

Ранее экономист Андрей Бунич объяснил, почему в РФ был зафиксирован резкий рост остатков на счетах юрлиц в юанях. Появились данные, что в марте клиенты российских банков активно переводили в юани средства со счетов, а также открывали новые счета в китайской валюте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:26 В стране и мире
В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ колонны с беженцами
05:01 Армия
Видео
За мужество и героизм: командующий ЦВО наградил участников спецоперации
01:27 В стране и мире
Видео
«Ручка не будет расти»: боевики прострелили ребенку плечо при эвакуации из Мариуполя
00:30 В стране и мире
Ле Пен продолжает считать Крым российским и не сожалеет о невозможности посетить Киев
22:54 В стране и мире
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов
Популярное
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Видео
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
Видео
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.