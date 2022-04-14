Global Times: РФ противостоит американскому «финансовому оружию» при помощи юаня

© Фото: Xu Jingbo, ZUMAPRESS, Globallookpress

Россия увеличивает долю юаня в валютных резервах, что является ответом на использование Вашингтоном доллара как финансового оружия. Такое мнение высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун в интервью газете Global Times.

В материале отмечается, что, по мнению аналитиков, Россия сменила вектор движения в сторону Востока в результате кризиса на Украине и беспрецедентных международных антироссийских санкций. По данным Банка России, доля юаня в валютных резервах РФ выросла с 12,8% до 17,1% в сравнении с показателями от 1 января.

«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах», - сказано в материале.

Вэньхуна напомнил, что действия Банка России основаны на недоверии к американскому доллару из-за его использования в качестве финансового оружия; Москва начала активно уходить от долларовых активов после 2014 года, к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.

«Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион», - сказал Вэньхун.

Эксперт отметил, что в увеличении доли юаня в резервах РФ видится значительный потенциал для укрепления и расширения российско-китайской двусторонней торговли.

Товарооборот между РФ и КНР в 2021 году увеличился на 35,9% и в общей сложности составил 146,8 млрд.

Ранее экономист Андрей Бунич объяснил, почему в РФ был зафиксирован резкий рост остатков на счетах юрлиц в юанях. Появились данные, что в марте клиенты российских банков активно переводили в юани средства со счетов, а также открывали новые счета в китайской валюте.