Жена Медведчука представила доказательства избиения депутата сотрудниками СБУ

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Жена народного депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко представила доказательства того, что сотрудники СБУ избивали политика после задержания, для того чтобы «выбить» из него показания. Об этом она сообщила в ходе своей пресс-конференции в Москве.

«Важно отметить, что в связи с задержанием Виктора Медведчука были обнародованы две его фотографии и одно видео его сотрудника. Я вас очень прошу внимательно посмотреть на эти фотографии. На одном из фото следов повреждений нет. На следующем видны большие гематомы и синяки, которые они пытались прикрыть волосами. Это значит, что эти снимки были сделаны в начале и во время допроса. Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания. На видео его сотрудника мы также видим синяки, опухшие уши, что также служит индикатором физического насилия и "выбивания" показаний», - заявила Марченко.

О задержании депутата стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию Медведчука в наручниках. Украинский лидер написал, что задержание было произведено в рамках «операции СБУ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание депутата является яркой иллюстрацией того, что собой представляет киевский режим.