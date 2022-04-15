В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жена Медведчука представила доказательства избиения депутата сотрудниками СБУ

Алексей Курильченко
13:18 15.04.2022
В качестве доказательств Марченко представила фотографии депутата, на которых видны синяки и гематомы.
Жена Медведчука представила доказательства избиения депутата сотрудниками СБУ
© Фото: Оксана Марченко, Youtube
Читайте нас на:

Жена народного депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко представила доказательства того, что сотрудники СБУ избивали политика после задержания, для того чтобы «выбить» из него показания. Об этом она сообщила в ходе своей пресс-конференции в Москве.

«Важно отметить, что в связи с задержанием Виктора Медведчука были обнародованы две его фотографии и одно видео его сотрудника. Я вас очень прошу внимательно посмотреть на эти фотографии. На одном из фото следов повреждений нет. На следующем видны большие гематомы и синяки, которые они пытались прикрыть волосами. Это значит, что эти снимки были сделаны в начале и во время допроса. Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания. На видео его сотрудника мы также видим синяки, опухшие уши, что также служит индикатором физического насилия и "выбивания" показаний», - заявила Марченко.

О задержании депутата стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию Медведчука в наручниках. Украинский лидер написал, что задержание было произведено в рамках «операции СБУ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание депутата является яркой иллюстрацией того, что собой представляет киевский режим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:35 В стране и мире
Видео
Жена Медведчука заявила о конфискации всего имущества депутата сотрудниками СБУ
12:38 В стране и мире
В МИД РФ предупредили о последствиях для ЕС вступления Швеции и Финляндии в НАТО
10:15 Армия
Видео
МО РФ: масштабы ракетных ударов по Киеву будут наращиваться в ответ на украинские диверсии в РФ
12:02 В стране и мире
Видео
Водяные колеса Хамы: в Сирии восстановили древние гидротехнические сооружения
13:43 В стране и мире
Видео
В Мариуполе рассказали, как украинский снайпер устроил «охоту» на мирных жителей
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.