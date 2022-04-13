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Песков назвал преследование Медведчука яркой иллюстрацией киевского режима

Алексей Курильченко
15:54 13.04.2022
Ранее президент Украины Зеленский опубликовал фото с якобы задержанным СБУ Медведчуком.
Песков назвал преследование Медведчука яркой иллюстрацией киевского режима
© Фото: СБУ
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Уголовное преследование на Украине депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука является яркой иллюстрацией того, что собой представляет киевский режим. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что случилось с Виктором Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим», - заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию якобы задержанного депутата Верховной рады Виктора Медведчука. На снимке изображен похожий на политика человек в военной форме и наручниках. Песков отметил, что не может утверждать, насколько фото с якобы задержанным депутатом соответствует действительности.

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