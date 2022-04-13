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СК РФ проведет следственные действия с украинскими военными, сдавшимися в плен

Виталий Музыка
13:46 13.04.2022
Показания пленных военнослужащих могут иметь важное значение для расследования уголовных дел по событиям на Донбассе и Украине.
СК РФ проведет следственные действия с украинскими военными, сдавшимися в плен
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщила, что с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе, будут проведены необходимые следственные действия.

«Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе. Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям на Донбассе и Украине», - сказано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечено, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно, как это предписано международными актами.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих.

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