Российские артисты выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Москве

На творческой встрече были исполнены песни, продекламированы стихи, актеры рассказали о своих работах в театре и кино.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Ряд артистов присоединились к акции «Лучшим воинам Мира». Люди искусства посетили участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного госпиталя имени Бурденко в Москве. Об этом сообщает Минобороны России.

В число посетивших раненых военнослужащих вошли председатель Союза ветеранов России, советский и российский военачальник генерал армии Михаил Моисеев, народный артист РФ Аристарх Ливанов, заслуженные артисты РФ Борис Галкин и Евгений Фионов, певица и актриса Инна Разумихина.

На творческой встрече были исполнены песни, продекламированы стихи, актеры рассказали о своих работах в театре и кино.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ. Ее цель - поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

Ранее в рамках акции перед ранеными военнослужащими в госпитале имени Мандрыка выступила певица Зара.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов