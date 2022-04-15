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Российские артисты выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Москве

12:58 15.04.2022
На творческой встрече были исполнены песни, продекламированы стихи, актеры рассказали о своих работах в театре и кино. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Ряд артистов присоединились к акции «Лучшим воинам Мира». Люди искусства посетили участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного госпиталя имени Бурденко в Москве. Об этом сообщает Минобороны России.

В число посетивших раненых военнослужащих вошли председатель Союза ветеранов России, советский и российский военачальник генерал армии Михаил Моисеев, народный артист РФ Аристарх Ливанов, заслуженные артисты РФ Борис Галкин и Евгений Фионов, певица и актриса Инна Разумихина.

На творческой встрече были исполнены песни, продекламированы стихи, актеры рассказали о своих работах в театре и кино. 

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением ВС РФ. Ее цель - поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.  

Ранее в рамках акции перед ранеными военнослужащими в госпитале имени Мандрыка выступила певица Зара.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов

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