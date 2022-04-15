В Минздраве РФ сообщили, что нехватки препаратов против сезонной аллергии нет

Препараты, предназначенные для предотвращения симптомов сезонной аллергии, есть в достаточном объеме в РФ.

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В российских аптеках и на складах находится достаточный объем препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах», - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нет необходимости запасаться лекарствами, препараты поставляются в медучреждения, проблем с их производством нет.