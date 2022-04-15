Армия Армия Армия

Сигнал тревоги: на СФ отработали ликвидацию «пожара» на судне и спасение «утопающих»

Елена Сивонен
Марина Крижановская
01:17 15.04.2022
В задачи УПАСР входила отработка ликвидации условного пожара, спасение «утопающих» с воздуха, реаниманиция «пострадавшего от переохлаждения», тушение «пожара» на судне с воды и его буксировка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Звучит сигнал тревоги: «Пожар на судне, пожар в машинном отделении». Этого экипаж абсолютно не ожидает. Но такова внезапная вводная - для проверки действий сил и средств в непредвиденной ситуации.

За дело принимается Управление поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР). Корреспондент «Звезды» сообщает, что «здесь уже практически ничего не видно, да и говорить, если честно, становится все тяжелее».

«Задымление настолько сильное, что складывается впечатление, будто это и не учения вовсе, а самая настоящая, реальная чрезвычайная ситуация», - добавила корреспондент.

Еще один повод протестировать новое снаряжение - это отработать ликвидацию пожара. Тепловизоры теперь на каждом спасательном судне. Так, они в два раза сокращают время обнаружения очага возгорания, транслируя движения тепловых потоков.

Вот подлетает вертолет. Данная часть учений - это экзамен уже для авиации Северного флота. Летчики получают сигнал о нахождении людей в воде, которых выбросило «взрывной волной». Им нужна помощь с воздуха. 

«Это один из самых сложных, но в то же время один из самых важных эпизодов учений - спасение утопающих. Люди за бортом всего несколько секунд, но их очень быстро относит течением в открытое море. Поэтому действовать надо незамедлительно. Работает авиация», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

За бортом волнение моря в 2 балла - это зыбь от недавнего шторма. Но она сильно усложняет поиск, поскольку людей на воде практически не разглядеть. Но вертолеты продолжают прочесывать квадрат за квадратом. И уже на третьем круге забирают последних «пострадавших».

«В любой спасательной операции спасти людей, чтобы не было пострадавших - вот это, я считаю, самое сложное», - сообщил начальник УПАСР Северного флота Владимир Горбань.

Руководитель УПАСР добавил, что «в базе этого достичь можно, конечно, - изучить теорию. Но практика возможна только в морских условиях, что сегодня мы как раз и отрабатывали».

В водах Баренцева моря счет жизни идет на минуты. Человек за бортом выдержит не больше десяти минут. Пострадавших от переохлаждения спасают кислородно-гелиевой терапией. Принцип действия в подогретой газовой смеси, прогревающей организм через легкие всего за 20 минут.

Тем временем дым от «пожара» на судне «Георгий Титов» заметен уже на верхней палубе. На помощь спешат аварийно-спасательные суда Северного флота, которым под силу обеспечить мощный ливень, даже если на небе ни облачка. Они дальнобойными стволами охлаждают корпус судна, а затем сбивают пламя.

«Сегодня это заключительный этап учений. Наше условно пострадавшее судно берут на буксир и вот так, не спеша, доставляют из Баренцева моря прямо ко входу в Кольский залив», - подытожила корреспондент «Звезды».

Также и расчеты С-400 Северного флота отбили авианалет условного противника. Так, с помощью комплексов радиолокационной разведки, антенны которых улавливают любое движение в небе, в считанные минуты обнаружили условно вражескую авиацию. 

После расчеты взяли цели на сопровождение, затем выполнили захват и электронными пусками уничтожили средства воздушного нападения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:17 Армия
Видео
Сигнал тревоги: на СФ отработали ликвидацию «пожара» на судне и спасение «утопающих»
23:59 Армия
Видео
Наемники из Польши и Канады, спецслужбы, ЧВК: кто воюет на стороне ВСУ в Донбассе
21:33 Армия
МО РФ: боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске
20:14 В стране и мире
Путин образовал межведомственную комиссию СБ РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере IT
19:54 Армия
Видео
МО РФ: оперативно-тактическая авиация поразила 7 военных объектов Украины в течение дня
Популярное
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.