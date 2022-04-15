Сигнал тревоги: на СФ отработали ликвидацию «пожара» на судне и спасение «утопающих»

В задачи УПАСР входила отработка ликвидации условного пожара, спасение «утопающих» с воздуха, реаниманиция «пострадавшего от переохлаждения», тушение «пожара» на судне с воды и его буксировка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Звучит сигнал тревоги: «Пожар на судне, пожар в машинном отделении». Этого экипаж абсолютно не ожидает. Но такова внезапная вводная - для проверки действий сил и средств в непредвиденной ситуации.

За дело принимается Управление поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР). Корреспондент «Звезды» сообщает, что «здесь уже практически ничего не видно, да и говорить, если честно, становится все тяжелее».

«Задымление настолько сильное, что складывается впечатление, будто это и не учения вовсе, а самая настоящая, реальная чрезвычайная ситуация», - добавила корреспондент.

Еще один повод протестировать новое снаряжение - это отработать ликвидацию пожара. Тепловизоры теперь на каждом спасательном судне. Так, они в два раза сокращают время обнаружения очага возгорания, транслируя движения тепловых потоков.

Вот подлетает вертолет. Данная часть учений - это экзамен уже для авиации Северного флота. Летчики получают сигнал о нахождении людей в воде, которых выбросило «взрывной волной». Им нужна помощь с воздуха.

«Это один из самых сложных, но в то же время один из самых важных эпизодов учений - спасение утопающих. Люди за бортом всего несколько секунд, но их очень быстро относит течением в открытое море. Поэтому действовать надо незамедлительно. Работает авиация», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

За бортом волнение моря в 2 балла - это зыбь от недавнего шторма. Но она сильно усложняет поиск, поскольку людей на воде практически не разглядеть. Но вертолеты продолжают прочесывать квадрат за квадратом. И уже на третьем круге забирают последних «пострадавших».

«В любой спасательной операции спасти людей, чтобы не было пострадавших - вот это, я считаю, самое сложное», - сообщил начальник УПАСР Северного флота Владимир Горбань.

Руководитель УПАСР добавил, что «в базе этого достичь можно, конечно, - изучить теорию. Но практика возможна только в морских условиях, что сегодня мы как раз и отрабатывали».

В водах Баренцева моря счет жизни идет на минуты. Человек за бортом выдержит не больше десяти минут. Пострадавших от переохлаждения спасают кислородно-гелиевой терапией. Принцип действия в подогретой газовой смеси, прогревающей организм через легкие всего за 20 минут.

Тем временем дым от «пожара» на судне «Георгий Титов» заметен уже на верхней палубе. На помощь спешат аварийно-спасательные суда Северного флота, которым под силу обеспечить мощный ливень, даже если на небе ни облачка. Они дальнобойными стволами охлаждают корпус судна, а затем сбивают пламя.

«Сегодня это заключительный этап учений. Наше условно пострадавшее судно берут на буксир и вот так, не спеша, доставляют из Баренцева моря прямо ко входу в Кольский залив», - подытожила корреспондент «Звезды».

Также и расчеты С-400 Северного флота отбили авианалет условного противника. Так, с помощью комплексов радиолокационной разведки, антенны которых улавливают любое движение в небе, в считанные минуты обнаружили условно вражескую авиацию.

После расчеты взяли цели на сопровождение, затем выполнили захват и электронными пусками уничтожили средства воздушного нападения.