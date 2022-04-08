Армия Защитить небеса: расчеты С-400 Северного флота отбили авианалет «врага» Согласно легенде учений, условный противник планирует массированный авиаудар по военной и гражданской инфраструктуре. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты зенитных ракетных систем С-400 Северного флота отбили авианалет условного противника. Это произошло во время практической тренировки с электронными пусками. Согласно легенде учений, условный противник планирует массированный авиаудар по военной и гражданской инфраструктуре. «Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки, антенны которых улавливают любое движение в небе, в считанные минуты обнаружили условно вражескую авиацию, взяли цели на сопровождение, затем выполнили ее захват и электронными пусками уничтожили средства воздушного нападения», - говорится в сообщении от пресс-службы Северного флота. С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика