СК РФ допросил подавляющее большинство сложивших оружие украинских военных

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Следователи СК РФ допросили подавляющее большинство украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие и содержавшихся на территории России. Среди допрошенных - пять командиров бригад ВСУ. Всего на территории РФ находится около тысячи сдавшихся украинских военных.

«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них - пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе, будут проведены необходимые следственные действия. В сообщении отмечено, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно, как это предписано международными актами.