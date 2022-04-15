В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ допросил подавляющее большинство сложивших оружие украинских военных

Алексей Курильченко
11:31 15.04.2022
Среди допрошенных военнослужащих - пять командиров бригад ВСУ.
СК РФ допросил подавляющее большинство сложивших оружие украинских военных
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Следователи СК РФ допросили подавляющее большинство украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие и содержавшихся на территории России. Среди допрошенных - пять командиров бригад ВСУ. Всего на территории РФ находится около тысячи сдавшихся украинских военных.

«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них - пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе, будут проведены необходимые следственные действия. В сообщении отмечено, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно, как это предписано международными актами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:38 В стране и мире
В МИД РФ предупредили о последствиях для ЕС вступления Швеции и Финляндии в НАТО
10:15 Армия
Видео
МО РФ: масштабы ракетных ударов по Киеву будут наращиваться в ответ на украинские диверсии в РФ
12:02 В стране и мире
Видео
Водяные колеса Хамы: в Сирии восстановили древние гидротехнические сооружения
10:13 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
08:00 В стране и мире
Видео
Танкисты ЗВО получили госнаграды за героизм и отвагу в ходе спецоперации на Украине
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.