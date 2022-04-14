В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

#Материалы следствия: как «Азов»* постоянно пытал мирных жителей с 2014 года

08:55 14.04.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Боевики «Азова»* начали издеваться над мирными жителями украинских городов еще в 2014 году. «Звезда» нашла тех, кто оказался в застенках неонацистского полка вскоре после госпереворота. Телеканал продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против людей Донбасса в рамках проекта «#Материалы следствия».

Наталья Мякота - организатор митингов против киевского режима. В Мариуполе они проходили в 2014 году. Осенью того же года за ней пришли.

«Открываю двери, стоит передо мной среднего роста мужчина, автомат направил на мою дочку. Меня кинули на колени, тут же руки стяжками стянули впереди, достаточно плотно», - вспоминает она.

Женщину отправили на допрос в мариупольский аэропорт. К тому времени там находилась база националистов из «Азова»*. Оснований для задержания не было. Наталью постоянно били.

Националисты держали женщину в застенках 100 дней. На свободе она оказалась после обмена пленными в числе еще 222 человек.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

*«Азов» - националистический террористический батальон, запрещенный на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:26 В стране и мире
В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ колонны с беженцами
05:01 Армия
Видео
За мужество и героизм: командующий ЦВО наградил участников спецоперации
01:27 В стране и мире
Видео
«Ручка не будет расти»: боевики прострелили ребенку плечо при эвакуации из Мариуполя
00:30 В стране и мире
Ле Пен продолжает считать Крым российским и не сожалеет о невозможности посетить Киев
22:54 В стране и мире
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов
Популярное
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Видео
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
Видео
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.