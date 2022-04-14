Материалы следствия: как «Азов»* постоянно пытал мирных жителей с 2014 года

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боевики «Азова»* начали издеваться над мирными жителями украинских городов еще в 2014 году. «Звезда» нашла тех, кто оказался в застенках неонацистского полка вскоре после госпереворота. Телеканал продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против людей Донбасса в рамках проекта «#Материалы следствия».

Наталья Мякота - организатор митингов против киевского режима. В Мариуполе они проходили в 2014 году. Осенью того же года за ней пришли.

«Открываю двери, стоит передо мной среднего роста мужчина, автомат направил на мою дочку. Меня кинули на колени, тут же руки стяжками стянули впереди, достаточно плотно», - вспоминает она.

Женщину отправили на допрос в мариупольский аэропорт. К тому времени там находилась база националистов из «Азова»*. Оснований для задержания не было. Наталью постоянно били.

Националисты держали женщину в застенках 100 дней. На свободе она оказалась после обмена пленными в числе еще 222 человек.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

*«Азов» - националистический террористический батальон, запрещенный на территории РФ.