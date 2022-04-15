МО РФ: высокоточными ракетами уничтожена украинская пусковая установка «Точка-У» и еще шесть объектов

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, «Точка-У» была уничтожена в районе населенного пункта Ясеновое. Там же были уничтожены до 20 единиц бронетехники и до 50 украинских националистов.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования семи военных объектов Украины за ночь, включая пусковую установку тактических ракет «Точка-У». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Среди них: в районе Ясеновое уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 украинских националистов», - заметил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения в районе населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка и Повстанское.

Игорь Конашенков добавил, что уничтожены и украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива в населенных пунктах Николаев и Парутино.

Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов