МО РФ: высокоточными ракетами уничтожена украинская пусковая установка «Точка-У» и еще шесть объектов
В Минобороны России заявили об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования семи военных объектов Украины за ночь, включая пусковую установку тактических ракет «Точка-У». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Среди них: в районе Ясеновое уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 украинских националистов», - заметил Конашенков.
Кроме этого, по его словам, уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения в районе населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка и Повстанское.
Игорь Конашенков добавил, что уничтожены и украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива в населенных пунктах Николаев и Парутино.
Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов