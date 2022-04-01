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Полный контроль: кадры действий морских пехотинцев и ВДВ в Киевской области

05:02 01.04.2022
Минобороны России опубликовало видео действий морских пехотинцев и подразделений Воздушно-десантных войск в Киевской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения воздушно-десантных войск во взаимодействии с морской пехотой в течении пяти суток успешно сдерживали действия сил неприятеля на направлении Гостомель - Буча - Озера. В итоге морские пехотинцы смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров.

Командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин отметил, что в настоящее время российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них.

«При уничтожении сил противника было захвачено большое количество трофейного оружия и боеприпасов к нему - как советского, так и иностранного производства. Среди них противотанковые комплексы "Джавелин", винтовки "М-16". Также присутствует оружие французского, английского и испанского производства», - рассказал журналистам офицер.

Как объяснил Шабулин, в процессе практического выполнения задач российские военнослужащие много чему научились, полностью изучили характер действий и тактику противника, научились просчитывать его маневры. По словам Алексея, он лично сумел сбить два беспилотных летательных аппарата неприятеля.

«Мой прадед прошел всю Великую Отечественную войну и до 1953 года гонял по лесам фашистскую нечисть под названием "бандеровцы". Теперь я - славный продолжатель этой традиции. Теперь наступило мое время. Своего прадеда я не опозорю и дойду до конца», - заверил военнослужащий.

Ранее в Минобороны России заявили о выполнении всех основных задач на киевском и черниговском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко

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