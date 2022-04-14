Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ.

Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ. Точечными ударами были нанесены удары по украинской бронетехнике. Все цели были уничтожены.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее экипажи армейской авиации также выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате этого были уничтожены замаскированные позиции бронетехники техники ВСУ.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов