Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ.
Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ. Точечными ударами были нанесены удары по украинской бронетехнике. Все цели были уничтожены.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Ранее экипажи армейской авиации также выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате этого были уничтожены замаскированные позиции бронетехники техники ВСУ.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов