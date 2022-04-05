Помощь, работа, жилье: Московская область собрала 800 тонн вещей и трудоустроила беженцев из Донбасса

Сейчас в пунктах сбора работает 1 481 волонтер, точки разместились в вузах, молодежных центрах, общественных палатах и других общественных местах.

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В Подмосковье работает 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, с конца февраля в Московской области собрано уже более 800 тонн груза.

Собранные вещи, помимо Подмосковья, также направляются в Ростов, ставший первым пристанищем бежавших от националистов жителей ДНР и ЛНР, и на Украину. Воробьев призывает неравнодушных объединяться для помощи нуждающимся, оказавшимся в беде.

Так, пункт сбора помощи открыли в Красногорске 24 февраля, и за 36 дней в него принесли 113 275 вещей. По предварительной информации телеканала «360», в городе живут у родственников и друзей свыше 400 беженцев.

«Работают волонтеры, чтобы все это подготовить. В Домодедове груз собрать и отправить в ЛНР и ДНР. Очень востребовано все, что собирают ребята. Я хочу поблагодарить и наших жителей, они это делают от всей души. Мы в день собираем порядка 20 тонн, а с конца февраля собрали более 800 тонн», - рассказал губернатор.

К настоящему моменту в общем в пунктах сбора работает 1 481 волонтер. Точки разместились в вузах, молодежных центрах, общественных палатах и других общественных местах. Из бюджета Подмосковья на поддержку семей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, ежемесячно выделяется по 80 миллионов рублей.

«Сегодня наша группа выехала в Донбасс, чтобы уделить особое внимание детям. Детям, которые в Донецке находятся, которые остались там без родителей по разным причинам, в том числе погибли под ракетами, бомбардировками. Таких там более 50 человек, хотим разобраться и оказать им поддержку. Сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы сюда ребят привезти», - сообщил Воробьев.

Помимо прочего, регион помогает беженцам и с работой. Губернатор заявил, что для помощи с трудоустройством в области проводят ярмарки вакансий. По его словам, трудоустроились уже около 500 человек.

Ранее украинские беженцы, эвакуированные в РФ, рассказали, как жили под постоянным огнем националистов. Пока украинские боевики отступали из городов, началась гуманитарная катастрофа, и, чтобы добыть продукты, приходилось выбегать на улицу прямо под пули.