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В МИД РФ сообщили о стремлении стран ЕАЭС отойти от долларовых взаиморасчетов

Виталий Музыка
07:11 14.04.2022
До введения беспрецедентных антироссийских санкций доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.
В МИД РФ сообщили о стремлении стран ЕАЭС отойти от долларовых взаиморасчетов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стремятся к отходу от доллара во взаиморасчетах. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», - цитирует слова Евдокимова РИА Новости.

Он отметил, что доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70% еще до введения беспрецедентных ограничительных мер Запада против РФ.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что долю рубля в торговле стран ЕАЭС, превышающую к настоящему моменту две трети, можно нарастить еще. 

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