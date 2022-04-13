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МО РФ озвучило количество уничтоженной техники ВСУ с начала спецоперации

20:30 13.04.2022
По словам представителя военного ведомства, ВС РФ уничтожили 243 установки реактивных систем залпового огня ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса российская армия уничтожила 447 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил. Вместе с тем ВС РФ поразили 243 установки реактивных систем залпового огня ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель военного ведомства.

Кроме этого, Конашенков констатировал, что  авиация ВС РФ за сутки поразила 10 военных объектов Украины.

Ранее в МО РФ заявили о поражении 693 целей противника ракетными войсками и артиллерией. Удары были нанесены по скоплениям украинских войск, пунктам управления и складам.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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