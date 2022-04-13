«В России нет проблем с конкуренцией»: Щербакова об отстранении спортсменов из РФ от международных соревнований

Фигуристка также рассказала, что во время выступлений старается «смотреть в глаза зрителям, чтобы каждый почувствовал энергию».

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 2022 году Анна Щербакова заявила, что не чувствует недостатка конкуренции после отстранения спортсменов от международных соревнований. Помимо этого спортсменка призналась, что во время выступлений старается больше думать об исполнении хореографических элементов и об эмоциях зрителей.

«В России столько конкуренции, что этой проблемы никогда не будет. У нас ежедневные тренировки внутри группы, где огромная конкуренция, так что недостатка конкуренции точно не чувствуем. Стараюсь больше думать о хореографии, смотреть в глаза зрителям, чтобы каждый почувствовал энергию», - отметила фигуристка после выступления на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы. Спортсменке в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде.