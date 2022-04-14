Рискуя жизнью: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Ефрейтор Радмир Таов, водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Радмир Таов в составе тактической группы бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов в заданные районы.

Радмир Таов, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. При приближении к полю боя колонна подверглась авиаудару противника.

Несмотря на систематическое ведение огня националистами, ефрейтор Таов, умело маневрируя на участке местности загруженным боеприпасами грузовым автомобилем, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. Находясь на поле боя, Радмир вытащил из автомобиля, загоревшегося от попадания снаряда противника, пять пострадавших человек, чем спас им жизнь.

Благодаря грамотным и решительным действиям воина-автомобилиста ефрейтора Таова снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов.