Рискуя жизнью: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать грамотные и решительные действия в ходе спецоперации по защите Донбасса.
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Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые по-прежнему демонстрируют боевую слаженность и выдержку в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
© Минобороны России
Ефрейтор Радмир Таов, водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения
С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Радмир Таов в составе тактической группы бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов в заданные районы.
Радмир Таов, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. При приближении к полю боя колонна подверглась авиаудару противника.
Несмотря на систематическое ведение огня националистами, ефрейтор Таов, умело маневрируя на участке местности загруженным боеприпасами грузовым автомобилем, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. Находясь на поле боя, Радмир вытащил из автомобиля, загоревшегося от попадания снаряда противника, пять пострадавших человек, чем спас им жизнь.
Благодаря грамотным и решительным действиям воина-автомобилиста ефрейтора Таова снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов.
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Капитан Петр Четкин
Российские военнослужащие в составе батальонно-тактической группы под руководством капитана Петра Четкина выполняли задачи по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемых украинскими националистами.
В ходе ожесточенного боя группой под командованием Четкина было уничтожено четыре единицы вражеской автомобильной техники с оборудованными на них позициями для ведения пулеметного и минометного огня, два самолета и часть живой силы противника.
Уничтожение кочующих пулеметов и минометов, ведущих огонь на направлении действий группы капитана Четкина, лишило противника возможности сдерживать наступление российских войск. Это позволило основным силам проникнуть через образовавшийся коридор вглубь позиций обороняющихся националистов и нанести решающий удар.
Благодаря самоотверженности капитана Петра Четкина и его грамотному руководству подчиненным личным составом российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и освободить аэродром от националистов.
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Рядовой Шерзот Фозилов, механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона
Ведя ожесточенные бои с украинскими националистами в составе реактивного артиллерийского дивизиона, рядовой Шерзот Фозилов в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял задачу по передаче информации артиллерийской разведке и корректировке огня. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего дивизион на некоторое время лишился возможности корректировать огонь.
Понимая, что в таких условиях вероятность уничтожения наших артиллерийских расчетов очень высока, Шерзот Фозилов оперативно восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил ведение корректировки огня. Все это он осуществил под плотным огнем украинских националистов.
В результате мужественных и профессиональных действий рядового Фозилова, сопряженных с риском для жизни, силы артиллерийского дивизиона уничтожили три укрепленных опорных пункта противника. Также были ликвидированы артиллерийская батарея на позиции и до 40 националистов.
© Минобороны России
Лейтенант Сергей Романенко, командир взвода
Ночью, выполняя специальные задачи в составе дозорной группы, лейтенант Сергей Романенко обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, готовивших нанесение огневого удара по подразделениям российских войск. Несмотря на превосходящие силы противника, грамотно используя рельеф местности, Сергей за счет эффекта неожиданности атаковал украинских боевиков силами разведдозора.
Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских радикалов, в ходе боя было уничтожено две машины и восемь человек живой силы противника. Часть националистов, понимая, что им не выстоять против российских военнослужащих, сдались в плен российским военным.
По итогам боестолкновения у сдавшихся националистов было изъято девять автоматов АК-74, четыре станковых противотанковых гранатомета СПГ-9, миномет американского производства с боеприпасами, а также боевые распоряжения и служебные документы командира разведывательного взвода противника.
Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки лейтенанта противник понес существенный урон. При этом, потерь в подразделении российских инженеров не допущено. Обнаруженные у боевиков документы позволили вскрыть сеть позывных подразделений противника.
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