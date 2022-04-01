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В МИД РФ заявили, что Москва ответит на враждебные действия Евросоюза

Виталий Музыка
03:46 01.04.2022
Европейцы не будут оплачивать превращение Европы в зону конфликта, заявил директор департамента МИД РФ.
В МИД РФ заявили, что Москва ответит на враждебные действия Евросоюза
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Россия ответит на враждебные действия Евросоюза. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация – не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Он выразил сомнение в готовности европейцев оплачивать убийства мирных жителей на Украине радикалами из своего кармана.

«Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю», - добавил Кобринец.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти готовят указ, который предусматривает ограничение въезда в РФ граждан из «недружественных стран».

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