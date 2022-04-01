В МИД РФ заявили, что Москва ответит на враждебные действия Евросоюза
Россия ответит на враждебные действия Евросоюза. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
«Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация – не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев», - цитирует слова дипломата РИА Новости.
Он выразил сомнение в готовности европейцев оплачивать убийства мирных жителей на Украине радикалами из своего кармана.
«Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю», - добавил Кобринец.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти готовят указ, который предусматривает ограничение въезда в РФ граждан из «недружественных стран».