В стране и мире В МИД РФ заявили, что Москва ответит на враждебные действия Евросоюза Виталий Музыка Европейцы не будут оплачивать превращение Европы в зону конфликта, заявил директор департамента МИД РФ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Россия ответит на враждебные действия Евросоюза. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация – не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев», - цитирует слова дипломата РИА Новости. Он выразил сомнение в готовности европейцев оплачивать убийства мирных жителей на Украине радикалами из своего кармана. «Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю», - добавил Кобринец. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти готовят указ, который предусматривает ограничение въезда в РФ граждан из «недружественных стран». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика