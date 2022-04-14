У американца отметки о въезде в Украину в паспорте нет.

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В распоряжении «Звезды» оказались паспорт американского гражданина, который приехал в Донбасс в качестве «солдата удачи». Судя по отметкам в документе некий Джозеф Уорд прилетел в Нидерланды 11 марта и спустя два дня пересек польскую границу в неизвестном направлении.

У американца отметки о въезде в Украину в паспорте нет. И схема при этом ясна, ведь без этого штампа покинуть страну самостоятельно «солдаты удачи» не могут.

Ранее сдавшийся британский наемник рассказал, почему разочаровался в украинских националистах. По его словам, он понял, что из Мариуполя нужно было уходить, когда начались боевые действия.