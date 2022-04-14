В Москве арестован предполагаемый сооснователь площадки по продаже наркотиков «Гидра»

Статья, вменяемая Дмитрию Павлову, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. На данный момент неизвестно, был ли арест заочный или реальный. Согласно информации суда, Павлову вменяется часть статьи о незаконном обороте наркотиков, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова Д.О. меры пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Напомним, в декабре в Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ из Германии был выдан гражданин Республики Молдавия Михаил Николаев. Мужчина обвиняется в участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой наркотических веществ.