Германия выдала России участника международной наркогруппировки

В Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ из Германии выдан гражданин Республики Молдавия Михаил Николаев. Мужчина обвиняется в участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой наркотических веществ.

«По версии следствия, с июня по август 2012 г. на территории Испании Прутяну, Стегэреску, Мануэль Сильвино Пальма дела Пас и другие лица создали и возглавили преступное сообщество. Его участники наладили контрабандные поставки в Россию и последующий незаконный сбыт особо крупных партий наркотического средства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Благодаря работе правоохранительных органов России, Белоруссии и Молдавии удалось привлечь к уголовной ответственности свыше 60 руководителей и активных участников преступного сообщества. Из незаконного оборота, сообщает надзорное ведомство, изъято более 1023 килограмм наркотического вещества. Николаев скрылся от правоохранителей после совершения преступления и был объявлен в розыск.

«В феврале 2021 года в связи с установлением его местонахождения на территории Германии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче. В июле 2021 г. Правительство Федеративной Республики Германия удовлетворило российский запрос об экстрадиции Николаева, однако данное решение длительное время обжаловалось стороной защиты обвиняемого», - сообщает Генпрокуратура.

Мужчина в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Москву. Доставить его на территорию России было поручено Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД РФ.

Ранее, в октябре, в России была пресечена деятельность более 10 транснациональных наркогруппировок. Глава Росфинмониторинга отметил, что это стало возможным в результате проведенных крупных расследований на международном уровне, пишет РИА Новости.