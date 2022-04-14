Минобороны РФ: за сутки из Украины и ЛДНР эвакуировано более 14 тысяч человек

При этом госграницу России пересекли почти 104,5 тысячи единиц автотранспорта с начала спецоперации.

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За минувшие сутки Вооруженными Силами России, без участия Киева, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы 14 606 человек, 2 328 из которых - дети. При этом с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса в общей сложности в РФ эвакуировано 798 237 человек, и в их числе 149 419 детей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 104 487 ед. личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 1 869», - сказал он на брифинге.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что первая группа иностранных моряков, которые во время нахождения Мариуполя под контролем ВСУ были в плену, отправлены через территорию России в свои страны. После освобождения Мариуполя эвакуация экипажей иностранных судов на родину стала одной из приоритетных задач военных ДНР и ВС РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.