Глава МИД ДНР заявила, что первая группа иностранных моряков была эвакуирована из Мариуполя

После освобождения Мариуполя эвакуация экипажей иностранных судов на родину стала одной из приоритетных задач военных ДНР и ВС РФ.

© Фото: Народная милиция ДНР

Первая группа иностранных моряков, которые во время нахождения Мариуполя под контролем ВСУ находились в плену, отправлены через территорию России в свои страны. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 1».

«Уже первая часть, первая партия выехала вчера транзитом через территорию РФ, кто-то домой, кто-то, кто гражданин РФ, на территорию (России)», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России сообщили о локализации очага возгорания на ракетном крейсере «Москва».