МО: ракетные войска и артиллерия поразили 132 военных объекта Украины
МО: ракетные войска и артиллерия поразили 132 военных объекта Украины.
© Фото: Минобороны России
МО: ракетные войска и артиллерия поразили 132 военных объекта Украины.
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МО: ракетные войска и артиллерия поразили 132 военных объекта Украины
МО: ракетные войска и артиллерия поразили 132 военных объекта Украины.
© Фото: Минобороны России
МО: ракетные войска и артиллерия поразили 132 военных объекта Украины.
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