МИД РФ: украинские диппредставительства вербуют наемников, усугубляя ситуацию на Украине
По словам замглавы МИД РФ, наемники прибывают из стран Европы и Ближнего Востока.
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Ситуация на Украине осложняется прибывающими наемниками, вербовкой которых занимаются украинские диппредставительства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых, в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства», - цитирует слова Сыромолотова РИА Новости.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили штаб националистического батальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники.
* Батальон «Днепр» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.