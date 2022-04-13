В стране и мире МИД РФ: украинские диппредставительства вербуют наемников, усугубляя ситуацию на Украине Виталий Музыка По словам замглавы МИД РФ, наемники прибывают из стран Европы и Ближнего Востока. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Ситуация на Украине осложняется прибывающими наемниками, вербовкой которых занимаются украинские диппредставительства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых, в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства», - цитирует слова Сыромолотова РИА Новости. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили штаб националистического батальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники. * Батальон «Днепр» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика