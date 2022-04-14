В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении участника ВОВ

Согласно заявлению правоохранительных органов, жертвой грабителя является фронтовик, недавно отметивший свое 95-летие.

© Видео: ГУ МВД © Фото: ГУ МВД

Сотрудники отдела полиции №6 Октябрьского района Екатеринбурга «по горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на участника Великой Отечественной войны. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил сотрудник полиции, злоумышленник заметил пенсионера на улице и отобрал у него сумку с продуктами, деньгами и документами.

«Выяснилось, что жертвой грабителя является фронтовик, недавно отметивший свое 95-летие», - отметил полковник Горелых.

В заявлении пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области говорится, что в настоящее время в отношении задержанного полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации (Грабеж).

Сам потерпевший горячо поблагодарил сотрудников полиции, которые в короткие сроки смогли задержать грабителя и вернуть похищенное.

Ранее в Екатеринбурге вручили государственные награды участникам спецоперации на Украине. Медали «За отвагу» из рук заместителя командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева получили сразу девять военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу в боях.