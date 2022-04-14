В Минобороны озвучили число уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации

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С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены 131 самолет, 104 вертолета и 245 зенитных ракетных комплексов украинских вооруженных сил. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель оборонного ведомства.

Ранее морской пехотинец, один из добровольно сложивших оружие в Мариуполе перед российскими военнослужащими, рассказал, почему решил сдаться. По его словам, в городе он находился примерно с первого дня российской специальной военной операции по защите Донбасса, а его командование не задумывалось о подчиненных в трудную минуту.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.