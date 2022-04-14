«Я просто лежал бы там сейчас»: раненый морпех ВСУ о решении сложить оружие в Мариуполе

Как отметил украинский пехотинец, он и его сослуживцы никак не пересекались с нацбатальоном «Азов»*.

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Морской пехотинец, один из добровольно сложивших оружие в Мариуполе перед российскими военнослужащими, рассказал, почему решил сдаться. По его словам, в городе он находился примерно с первого дня российской специальной военной операции по защите Донбасса, а его командование не задумывалось о подчиненных в трудную минуту.

«Мы бы раньше сдались, командование наше о нас ничего не думало, оно просто положило на нас. Я попал в госпиталь, мне и помогло то, что я попал сюда. Мной занимаются сейчас, а не просто я бы там лежал сейчас», - говорит раненый.

Военнослужащий также отметил, что он и его сослуживцы не проходили военную подготовку на курсах НАТО и Британии. Мужчина добавил, что украинские военные «не стреляли на полигонах даже с автоматами». Помимо этого, их группировка, говорит раненый, никак не контактировала с нацбатальоном «Азов»*.

«Мы были в Мариуполе, я их ни разу в жизни не видел. Про них ничего не слышал. Они такие скользкие», - заключил морпех.

Ранее еще один сдавшийся морпех ВСУ, сложивший оружие перед российскими войсками в Мариуполе, объяснил, почему принял такое решение. По его словам, командиры сложению оружия своих подчиненных не препятствовали.

* «Азов» - националистическая организация, запрещенная на территории РФ.