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МО РФ: оперативно-тактическая авиация поразила 7 военных объектов Украины в течение дня

19:54 14.04.2022
В частности, авиация ВС РФ поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье.
МО РФ: оперативно-тактическая авиация поразила 7 военных объектов Украины в течение дня
© Фото: Минобороны России
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Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая авиация ВС РФ поразила семь военных объектов украинской армии в течение дня. В частности российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье.

«В районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении высокоточным оружием 36 объектов противника. Согласно заявлению МО РФ, также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-поле.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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