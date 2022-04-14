Армия МО РФ: оперативно-тактическая авиация поразила 7 военных объектов Украины в течение дня В частности, авиация ВС РФ поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая авиация ВС РФ поразила семь военных объектов украинской армии в течение дня. В частности российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье. «В районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад», - сказал представитель военного ведомства на брифинге. Ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении высокоточным оружием 36 объектов противника. Согласно заявлению МО РФ, также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-поле. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика