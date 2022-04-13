Минобороны: в течение дня высокоточным оружием ВС РФ уничтожены 36 объектов противника

Согласно заявлению МО РФ, также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-поле.

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении высокоточным оружием 36 объектов противника.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, среди объектов: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины.

«Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-поле», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении четырех украинских вертолетов на аэродроме Миргород. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, ликвидированы два украинских Ми-24 и два Ми-8.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов