Пограничники Белоруссии сбили квадрокоптер на границе с Литвой
Согласно Погранкомитету Белоруссии, пограничники страны открыли огонь по объекту в целях недопущения нарушения воздушного пространства.
© Видео: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь © Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Вечером 13 апреля пограничники Белоруссии сбили квадрокоптер, направляющийся со стороны Литвы на территорию республики.
«В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит», - говорится в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили о безвизовом режиме для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля до 15 мая включительно.