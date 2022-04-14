Глава МВФ спрогнозировала снижение роста экономики в 2022 и 2023 годах

Однако, по мнению главы МВФ, для большинства стран рост «по-прежнему будет оставаться в положительной зоне».

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Международный валютный фонд ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Мы будем прогнозировать дальнейшее снижение мировой экономики как в 2022, так и 2023 году», - передает слова главы фонда РИА Новости.

Как передает агентство слова Георгиевой, для большинства стран рост «по-прежнему будет оставаться в положительной зоне». Глава МВФ отметила, что специальная военная операция России по защите ЛНР и ДНР окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.

Ранее МВФ констатировал тот факт, что санкции против России могут пошатнуть доминирование доллара в мире. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции также могут способствовать возникновению валютных блоков.