В Центробанке заявили, что готовились к беспрецедентной заморозке резервов РФ

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Вероятность того, что Запад заморозит золотовалютные резервы России оценивалась как низкая. Тем не менее, Центробанк готовился к такому варианту развития событий и диверсифицировал имеющиеся запасы. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

«Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка - невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий. Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема. Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те, и другие на тот и на другой случай», - заявила Юдаева, выступая в Госдуме.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что заморозку российских резервов за рубежом можно расценивать как кражу. Он отметил, что средства иностранных компаний могут быть немедленно разблокированы при условии снятия с России запрета на валютные накопления.