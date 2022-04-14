В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Центробанке заявили, что готовились к беспрецедентной заморозке резервов РФ

Алексей Курильченко
16:13 14.04.2022
Первый зампред ЦБ заявила, что Россия попытала диверсифицировать резервы.
В Центробанке заявили, что готовились к беспрецедентной заморозке резервов РФ
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Вероятность того, что Запад заморозит золотовалютные резервы России оценивалась как низкая. Тем не менее, Центробанк готовился к такому варианту развития событий и диверсифицировал имеющиеся запасы. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

«Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка - невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий. Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема. Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те, и другие на тот и на другой случай», - заявила Юдаева, выступая в Госдуме.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что заморозку российских резервов за рубежом можно расценивать как кражу. Он отметил, что средства иностранных компаний могут быть немедленно разблокированы при условии снятия с России запрета на валютные накопления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:26 Армия
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
13:06 В стране и мире
Видео
Момент столкновения внедорожника и скорой в Твери попал на видео
14:02 В стране и мире
Глава МИД ДНР заявила, что первая группа иностранных моряков была эвакуирована из Мариуполя
12:06 В стране и мире
Видео
В Крыму задержан боевик созданного бывшими бойцами ВСУ вооруженного формирования
12:16 Армия
Видео
Дыхание «Змея Горыныча»: сирийских военных обучили разминированию установкой УР-83П
Популярное
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Видео
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
Видео
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.